Бывшему президенту Армении предъявят новое обвинение за разгон демонстраций

Армянская прокуратура может предъявить бывшему президенту страны Роберту Кочаряну новое обвинение по уголовному делу о разгоне демонстраций в марте 2008 года. Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

В апреле суд общей юрисдикции в Ереване постановил прекратить дело против политика на основании признания Конституционным судом (КС) противоречащей основному закону статьи о свержении конституционного строя, по которой велось расследование. Кочаряна освободили из-под залога и других ограничений по этому делу. Аналогичные меры были приняты в отношении еще двух обвиняемых — бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Теперь уголовное дело могут переквалифицировать в рамках другой статьи Уголовного кодекса. Как пояснил журналистам прокурор Геворг Багдасарян, признание антиконституционности статьи о свержении конституционного строя не означает отсутствия состава преступления. Решение о такой возможности, как пояснил представитель обвинения, также будет принимать КС республики.

Дело против Кочаряна касается событий 1-2 марта 2008 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но потерпел поражение.