Суд в Ереване отказался пускать бывшего президента Армении в Москву

Суд в Ереване отказался выпускать бывшего президента Армении и главу блока «Айастан» («Армения») Роберта Кочаряна в Москву, куда тот был приглашен для встречи с руководством партии «Единая Россия». Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу политической силы бывшего армянского лидера.

По данным пресс-службы, суд никак не обосновал данное решение. Кроме того, отметили в партии, ранее Кочарян неоднократно ездил Россию, и это не вызывало никаких проблем.

«Мы становимся свидетелями очередной демонстрации давления властей на суд, что направлено на ограничение политической деятельности блока "Айастан"», — сказали соратники бывшего главы государства. Они добавили, что в ходе рабочего визита в Москву Кочарян должен был обсудить широкий круг вопросов касательно национальных интересов Армении.

В апреле суд общей юрисдикции в Ереване постановил прекратить дело против Кочаряна на основании признания Конституционным судом (КС) противоречащей основному закону статьи о свержении конституционного строя, по которой велось расследование. Кочаряна освободили из-под залога и других ограничений по делу о разгоне демонстраций в 2008 году.

Однако 29 июня появилась информация, что армянская прокуратура может предъявить бывшему президенту страны новое обвинение. Теперь уголовное дело 2008 года могут переквалифицировать в рамках другой статьи Уголовного кодекса. Как пояснил журналистам прокурор Геворг Багдасарян, признание антиконституционности статьи о свержении конституционного строя не означает отсутствия состава преступления.