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Командующий российскими миротворцами в Карабахе сменится

Геннадий Анашкин сменит Михаила Кособокова во главе миротворческой миссии РФ в Карабахе
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Фото: Reuters

У российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе сменится командующий. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Армения».

Новым командующим стал генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. На этом посту главы миссии он сменит генерал-майора Михаила Кособокова, который был назначен на эту должность чуть более двух недель назад и уходит на повышение по основному месту службы.

Командующие контингентом меняются каждые полгода в рамках ротации. Полномочия могут продлить, если ни у одной из сторон нет возражений.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Нагорном-Карабахе на больший срок, нежели это было прописано в соглашении с Азербайджаном — пять лет. Он указал, что власти страны уже прорабатывают вариант, при котором такое развитие событий станет возможным.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов. В регион вошли российские миротворцы.

Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах НКР, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области. Сейчас в регионе несут службу 1960 российских солдат и офицеров, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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