Стало известно о замене командующего российскими миротворцами в Карабахе

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в регионе и в скором времени вернется в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на министерство обороны республики.

По данным портала, накануне, 6 сентября, Мурадова принял министр обороны страны Аршак Карапетян. Он поблагодарил военного за вклад в обеспечение безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и обсудил с ним ситуацию на границе с Азербайджаном.

Как стало известно изданию из собственных источников, в качестве наиболее вероятного кандидата на замену Мурадову рассматривается генерал-майор Михаил Кособоков. Ранее он занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией и командовал российской военной базой в Абхазии. Министерство обороны России эти сведения пока не комментировало.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Нагорном-Карабахе на больший срок, нежели это было прописано в соглашении с Азербайджаном — пять лет. Он указал, что власти страны уже прорабатывают вариант, при котором такое развитие событий станет возможным.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов. В регион вошли российские миротворцы.

Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах НКР, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области. Сейчас в регионе несут службу 1960 российских солдат и офицеров, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.