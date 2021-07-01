Назван способ сохранить важную роль России в Закавказье

Использование рычагов «мягкой силы» позволит России сохранить важную роль в Закавказье. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал эксперт международного дискуссионного клуба Валдай, политолог Фархад Ибрагимов.

По мнению эксперта, этот способ поможет России сформировать позитивный образ в глазах простого населения региона, что не просто сохранить ее влияние, но и усилит его.

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«Естественно мы не должны рефлексировать на громкие, но в то же время не имеющие под собой серьезных оснований заявления. Не исключаю, что таким образом могут прощупывать почву, провоцировать с простой целью минимизировать наше влияние», — сказал эксперт.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Кроме того, в регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.