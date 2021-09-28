Алиев допустил встречу с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24.

Алиев напомнил, что после завершения войны в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года встречался с Пашиняном один раз — на трехсторонних переговорах в Москве, организованных российским лидером Владимиром Путиным в январе.

«У нас больше не было шансов встретиться, возможно, из-за пандемии, возможно, по другим причинам. Но Азербайджан никогда — даже во время войны, во время оккупации [Нагорного Карабаха] — не возражал против любых контактов на высоком уровне», — сказал Алиев.

По его словам, позиция Баку заключается в том, что нужно двигаться вперед: карабахский конфликт разрешен, и необходимо вести переговоры о будущем, о мире.

На вопрос, готов ли он позвонить Пашиняну и сказать ему это, Алиев ответил, что обычно встречи двух лидеров организовывала Минская группа ОБСЕ. «Если Минская группа предложит такую встречу, мы не будем против», — добавил президент Азербайджана.

27 сентября 2020 года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Решение о прекращении огня было достигнуто 9 ноября при посредничестве Москвы. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

