Стала известна позиция Алиева по встрече с Пашиняном

Алиев встретится с Пашиняном, когда глава Армении будет к этому готов

Ильхам Алиев заявил о возможности встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. О позиции главы Азербайджана стало известно в ходе его интервью испанскому информационному агентству EFE, выдержки из которого приводит ТАСС. По словам Алиева, он встретится с руководителем соседней республики, когда тот будет к этому готов.

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«Если армянская сторона готова, то готов и я. У нас состоялась одна встреча, которая была проведена в начале нынешнего года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он», — отметил азербайджанский лидер.

Алиев также добавил, что открыт к диалогу, который может стать показателем окончанием войны и того, что стороны перевернули эту страницу в двусторонних отношениях. Президент Азербайджана считает это особенно важным на фоне «попыток реваншизма в политическом истеблишменте Армении». Официальный Баку при этом считает основой будущих нормальных отношений с Арменией взаимное признание территориальной целостности обеих стран.

«Мы готовы незамедлительно приступить к делимитации наших границ, а по завершении данного процесса, конечно, — к их демаркации. Мы также заявили о готовности приступить к работе с Арменией над будущим мирным соглашением», — заключил Алиев.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван готов уточнить линии демаркации на границе с Азербайджаном, но только при участии России. Он уточнил, что встреча Пашиняна с Алиевым возможна, если Баку «действительно готов» к диалогу.