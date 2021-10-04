В Армении подтвердили скорую встречу Пашиняна и Путина

Пресс-секретарь премьера Армении Геворгян: Путин и Пашинян встретятся в ближайшее время

В Армении подтвердили скорую встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян сообщила РИА Новости.

Она подчеркнула, что лидеры двух государств встретятся в ближайшее время. Геворгян добавила, что точные сроки переговоров будут названы позднее.

Ранее личную встречу Путина и Пашиняна подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. До этого их скорую встречу анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

3 октября Никол Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, он призвал азербайджанского лидера «привести с собой всех пленных». О возможности двусторонней встречи ранее высказывался и сам Алиев.