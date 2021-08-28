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Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Путин обсудил с Пашиняном актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону нагорно-карабахский конфликт. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Пашинян затронули актуальные вопросы, касающиеся урегулирования конфликта, в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Лидеры государств также обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее Пашинян на заседании армянского правительства дал оценку союзу Армении и России. Стратегическое взаимодействие двух стран, а также членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) премьер назвал гарантиями безопасности Армении.

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