Пашинян обвинил Баку в провокационных действиях на дороге в Сюнике

Пашинян призвал Баку отказаться от провокаций и разблокировать участок дороги в Сюнике

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана заблокировали участок ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис в Сюникской области с целью подрыва стабильности в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, провокационные действия Баку нарушают положения о разблокировки транспортных путей трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Премьер также указал на что, блокировка дорог идет вразрез с соглашением, подписанным с Россией, о дислокации временных боевых позиций.

«На тех участках, которые по картам Советского Союза находились вне территории Советской Армении, пришли азербайджанцы и перекрыли, объяснив тем, что ночью с армянской стороны проникли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам», — рассказал Пашинян. Он опроверг обвинения в нападении армянских военных на ВС Азербайджана и призвал Баку придерживаться соглашений.

26 августа в Службе национальной безопасности Армении сообщили о перекрытой Азербайджанскими войсками межгосударственной дороге Горис — Капан, связывающей республику с Ираном. Благодаря переговорам при участии российских и армянских пограничников гражданские автомобили были пропущены, однако дорога по-прежнему закрыта.

Осенью 2020 года случился вооруженный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации. 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение. В нем Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций, на которых российские пограничники обеспечивают безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области.