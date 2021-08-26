Пашинян передаст парламентской оппозиции сведения о переговорах по Карабаху

Власти Армении передадут депутатам оппозиционных партий парламента ранее не обнародованные сведения по карабахскому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на обсуждении новой программы правительства, сообщает «Sputnik Армения».

По его словам, обвинения руководства страны в том, что они отказались прекращать войну на более выгодных условиях в октябре 2020 года, безосновательны, так как в тот момент Азербайджан выдвинул новые невыгодные условия соглашения. Премьер напомнил, что тогда он созвал заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором присутствовали те, кто сейчас находится в парламентской оппозиции.

«Я представил им решение, которое собираюсь принять. Но это соглашение не состоялось, потому что Азербайджан представил новые условия, чтобы сорвать его даже в таком виде», — рассказал Пашинян, обещая предоставить доказательные материалы для расследования событий 44-дневной войны.

Политический кризис в Армении продолжается с того момента, как были подписаны соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября. Армяне считают предательством тот факт, что часть территорий региона отошла Азербайджану. Оппозиция требовала отставки Пашиняна, указывая, что власти скрывали реальную ситуацию на фронте и не предотвратили войну. Премьер, в свою очередь, утверждал, что его совесть чиста.

В июне 2021 года в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. «Гражданский договор» Никола Пашиняна получил конституционное большинство — 72 из 105 мандатов. В августе было сформировано новое правительство.