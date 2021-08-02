Пашиняна выдвинули на пост премьера

Фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатом в премьер-министры Армении Никола Пашиняна, который исполняет обязанности главы правительства. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Spuntik Армения».
Соответствующий документ опубликовала секретарь фракции Назели Багдасарян. Согласно Конституции, президент Армении после начала срока полномочий Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.
Правительство формируется в течение 15 дней после назначения премьера.
Внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. «Гражданский договор» Никола Пашиняна получил конституционное большинство — 72 из 105 мандатов. В Национальное собрание также прошли блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.