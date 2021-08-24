В Армении захотели производить вооружение и создать современную армию

Власти Армении намерены предпринять решительные шаги по развитию военной промышленности в стране для создания новой современной армии. Об этом заявил министр обороны республики Аршак Карапетян, сообщает «Sputnik Армения».

По его словам, стране необходимо собственное производство вооружения для укрепления обороноспособности. Он отметил, что Россия выразила готовность содействовать Армении в развитии оборонно-промышленного комплекса в рамках совместных предприятий.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что оружие должно быть современным. «Мы планируем приобрести новое вооружение, мы отказались закупать старые вооружения. Лучше иметь меньше оружия, но высокого качества. Главное, чтобы мы были уверены — это оружие работает», — сказал Карапетян.

18 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2021-2026 годы, сообщил о намерениях реформировать и модернизировать Вооруженные силы Армении. Он также рассказал о том, что в ближайшие пять лет Армения обзаведется Службой внешней разведки, которая придет на смену отвечающему за разведку отдельному подразделению Службы национальной безопасности республики.

Ранее Пашинян, говоря о причинах поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах, заявил о неработоспособности российских «Искандеров». Он уточнил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. В России осудили высказывание премьера, предположив, что таким заявлением он хотел подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.