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Шойгу назвал Армению ключевым партнером России в Закавказье

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Армения является союзником и ключевым партнером России по обеспечению безопасности в Закавказье. Так ее назвал министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что российское военное ведомство готово оказывать содействие в модернизации и реформировании армянских вооруженных сил. Кроме того, Шойгу выразил заинтересованность в поддержании в Армении стабильности.

«При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — обратился он к Аршаку Карапетяну в ранге министра обороны Армении.

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