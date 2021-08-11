Шойгу назвал Армению ключевым партнером России в Закавказье

Армения является союзником и ключевым партнером России по обеспечению безопасности в Закавказье. Так ее назвал министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что российское военное ведомство готово оказывать содействие в модернизации и реформировании армянских вооруженных сил. Кроме того, Шойгу выразил заинтересованность в поддержании в Армении стабильности.

«При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — обратился он к Аршаку Карапетяну в ранге министра обороны Армении.