Пашинян обвинил бывшие власти Армении в попытке свергнуть его

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба Вооруженных сил республики с требованием его отставки результатом влияния бывших властей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, люди, в марте 2008 года выведшие войска против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать в попытке свергнуть законную власть.

В частности, Пашинян обвинил бывшего президента Сержа Саргсяна в попытке склонить генералитет в сторону оппозиции.

1 марта в Ереване одновременно проходит митинг сторонников Пашиняна и митинг оппозиционных сил.

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной войны в Нагорном Карабахе, обострился 25 февраля. Генеральный штаб опубликовал требование отправить Пашиняна в отставку. В свою очередь, премьер-министр потребовал отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Пашинян заявил, что намерен добиться своего. Совет безопасности Армении призвал Саркисяна уволить Гаспаряна.