Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять главу Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул соответствующий указ премьер-министру страны Николу Пашиняну с возражениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата президента.

«Президент преследует одну цель — защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил», — пояснили в пресс-службе аппарата президента.

При этом Саркисян отметил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении Гаспаряна противоречит конституции.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, но президент Саркисян сначала не утвердил и не отверг это решение.