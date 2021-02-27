Пашинян снова потребует отставки главы Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен снова потребовать отставки главы Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу Пашиняна в соцсети.

«Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации», — уверен премьер-министр.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять Гаспаряна и вернул соответствующий указ Пашиняну с возражениями. При этом Саркисян отметил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении Гаспаряна противоречит конституции.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, но президент Саркисян сначала не утвердил и не отверг это решение.