Президент Армении встретился с главой Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян встретился с главой Генштаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном, которого своим указом уволил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саркисяна.

Встреча состоялась в Генштабе, ее подробности не приводятся.

Ранее Минобороны России ответило на заявление Пашиняна об «Искандерах», который заявил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. В ведомстве заявили, что российские ракетные комплексы не применялись в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, но президент Саркисян пока не утвердил и не отверг это решение.

Военных поддержали бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.