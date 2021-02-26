Появилось опровержение информации о конфликте президента Армении с Пашиняном

В администрации президента Армении опровергли информацию о том, что Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул его премьер-министру Николу Пашиняну. Между политиками нет конфликта, пишет «Sputnik Армения».

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян заявила, что аппарат ничего не получал.

Ранее Пашинян заявил, что ожидает подписания его указа об освобождении от должности Гаспаряна. «Если Саркисян не подпишет мое решение — он присоединится к перевороту», — сказал Пашинян. Вскоре появилась информация, что президент вернул премьер-министру указ без подписи.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку.

Военных поддержали бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбисты.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В то же время Пашинян заявил, что чист перед народом.