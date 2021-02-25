Пашинян подтолкнул президента Армении перейти на сторону путчистов

Президент Армении Армен Саркисян все еще не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает РИА Новости.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает, когда будет подписан его указ об освобождении от должности Гаспаряна.

«Если Саркисян не подпишет мое решение — он присоединится к перевороту», — сказал Пашинян, подтолкнув Саркисяна перейти на сторону путчистов.

Премьер-министр также призвал все политические силы прекратить акции неповиновения. Пашинян пригрозил, что если кто-нибудь позволит себе лишние действия, то будет арестован. «Не надо подвергать народ постоянным потрясениям... Я не позволю вывести армию против народа», — заявил он.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Призыв военных к роспуску правительства Пашинян счел эмоциональной реакцией и приказал им заниматься охраной границ и территориальной целостности Армении.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.