В Армении обвинили военных в непозволительном вмешательстве в политику

Спикер парламента Армении, депутат от правящей партии «Мой шаг» Арарат Мирзоян обвинил высшее руководство Вооруженных сил в непозволительном вмешательстве во внутриполитические дела страны, передает РИА Новости.

По его словам, кризисные события последних дней в стране обусловлены действиями генералитета, который посчитал возможным влиять на принятие политических решений. «Мы обязаны не позволить подобное развитие событий», — заявил Мирзоян.

Ранее аналогичное заявление принял Совет безопасности Армении. Он призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку.

Военных поддержали бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В то же время Пашинян заявил, что чист перед народом.