Армянская оппозиция предложила Пашиняну сделку

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну пойти на политическую сделку. Сообщение об этом политик разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае, если премьер отзовет свое решение об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, представители оппозиции подпишут любое его предложение по проведению внеочередных парламентских выборов. «Оставляем в покое армию, позволяем ей восстановиться», — написал Марукян.

Глава «Светлой Армении» также пообещал, что противники премьера не будут выдвигать своего кандидата на пост главы правительства, если он добровольно согласится с условиями договора. Политик подчеркнул, что таким образом в стране снизится политическая напряженность и общество сможет спокойно подготовиться к проведению новых выборов.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба. Это решение отказался утвердить президент страны Армен Саркисян, таким образом оно пока не вступило в законную силу.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.