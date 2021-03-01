Совбез Армении призвал президента уволить начальника Генштаба

Участники заседания Совета безопасности Армении призвали президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как говорится в официальном заявлении, Конституция Армении четко запрещает вовлекать вооруженные силы в политику.

Саркисян был приглашен на заседание, которое созвал премьер-министр Никол Пашинян, однако не явился из-за плохого самочувствия.

Ранее 1 марта сообщалось, что администрация президента Армении повторно получила от Пашиняна документы на увольнение Гаспаряна. На прошлой неделе премьер-министр уже пытался уволить начальника Генерального штаба, но Саркисян не подписал ходатайство.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку.

Военных поддержали бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбисты.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра в предательстве национальных интересов страны. Противники действующей власти создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В то же время Пашинян заявил, что чист перед народом.