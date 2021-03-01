Сторонники оппозиции ворвались в здание правительства Армении

Несколько десятков сторонников армянской оппозиции ворвались в здание правительства Армении и потребовали от государственных служащих присоединиться к протестам за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Видеоролик с места событий публикует Telegram-канал «Hay mtorum».

На представленных кадрах видно, как демонстранты через громкоговоритель призывают государственных служащих не участвовать в акции в поддержку премьера, назначенной на 1 марта. Полиция и сотрудники безопасности при этом не препятствуют происходящему.

Отмечается, что акция продлилась всего несколько минут. Протестующие покинули здание и заявили, что ее целью была демонстрация способности граждан беспрепятственно протестовать в любом государственном учреждении. О столкновениях или пострадавших не сообщается.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы страны потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На фоне этого премьер издал указ об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба, его поддержали сотрудники спецслужб. В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить это решение; таким образом, оно пока не вступило в законную силу.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.