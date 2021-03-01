Оппозиция обвинила Пашиняна в использовании админресурса на акциях

Представитель оппозиционного «Движения за спасение родины» Гегам Манукян обвинил власти Армении в использовании административного ресурса для сбора людей на акции в поддержку премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщение об этом появилось на странице политика в Facebook.

По его словам, по распоряжению главы кабмина главы областных администраций, правительство и отдельные министерства на закрытых заседаниях обсуждают, каким образом, используя свои полномочия, привести на провластные митинги наибольшее число людей. «Все это записывается на видео и будет обнародовано», — написал Манукян. Власти эти обвинения пока не комментировали.

Ранее Пашинян анонсировал проведение масштабной акции протеста в его поддержку в понедельник, 1 марта. В ответ на это его противники пообещали вывести на улицы максимальное число сторонников.

Позже лидер парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьеру пойти на политическую сделку. Политик заявил, что оппозиция примет любое его требование по проведению внеочередных выборов, если глава кабмина отзовет свое решение об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба. Это решение отказался утвердить президент страны Армен Саркисян, таким образом оно пока не вступило в законную силу.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.