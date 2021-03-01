Пашинян вышел к народу и попросил прощения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения на митинге своих сторонников, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

По его словам, за то время, что он находится у власти, были допущены «все возможные ошибки», как и за все предыдущие 30 лет независимой истории Армении. «Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне», — заявил Пашинян, когда вышел к народу, собравшему в центре Еревана.

Пашинян извинился перед гражданами Армении, диаспорой и жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). По мнению премьера, причиной ошибок стала именно народная любовь. Якобы из-за этого поиски идеальных вариантов решения проблем государства иногда затягивались и приводили к тому, что власти бездействовали.

1 марта в Ереване одновременно проходит митинг сторонников Пашиняна на площади Республики и митинг его противников на проспекте Баграмяна перед зданием правительства.

Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной армянами войны в Нагорном Карабахе, вспыхнул с новой силой 25 февраля. Генштаб Вооруженных сил страны опубликовал требование отправить Никола Пашиняна в отставку. Премьер, в свою очередь, потребовал отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался его подписывать и призвал конфликтующие стороны к диалогу.

Пашинян заявил, что все же намерен добиться своего. Совет безопасности также призвал Саркисяна уволить Гаспаряна. Президент и премьер министр также обсудили ситуацию лично, но детали встречи не были раскрыты в СМИ.