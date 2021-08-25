Армянские депутаты устроили потасовку и забросали друг друга бутылками

В парламенте Армении депутаты устроили потасовку и попали на видео. Запись опубликована в среду, 25 августа, в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На кадрах видно, как депутаты бросают друг друга бутылки. В зале находятся сотрудники службы охраны, которые пытаются успокоить парламентариев.

Конфликт начался с того, что депутат из партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Айк Саркисян заявил, что все министры обороны, при которых «за деньги или по звонку освобождались от армии, — предатели родины».

Вспыхнула перепалка с бывшим главой Минобороны Сейраном Оганяном. В Саркисяна бросили бутылку с водой.

Айк Саркисян известен тем, что во время революции 2018 года ходил за Пашиняном, держа бутылку воды для него, пишет «Sputnik Армения».

Накануне в парламенте Армении устроили потасовку во время выступления Пашиняна.