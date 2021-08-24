В парламенте Армении устроили потасовку во время выступления Пашиняна

В Армении оппозиция устроила потасовку с охраной во время выступления Никола Пашиняна

В парламенте Армении депутаты устроили потасовку во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Депутат от оппозиционного блока «Честь имею» Анна Мкртчян, взяв слово для вопроса Пашиняну, начала перечислять его ошибки. Представители партии Пашиняна «Гражданский договор» стали кричать на нее с места, в ответ на что оппозиционерка назвала их сторонниками «капитулянта».

Спикер парламента Ален Симонян попросил Мкртчян выйти, а после ее отказа вызвал охрану. Оппозиционеры окружили ее и устроили потасовку с сотрудниками службы охраны. Некоторые парламентарии выкрикивали: «Никол предатель!». В итоге Анну Мкртчян вывели из зала силой.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. «Гражданский договор» набрал 53,91 процента голосов. В парламент также прошли блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Пашинян сохранил пост премьера.

До этого в Армении несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Противники премьера обвиняли его в предательстве и винили за поражение от Азербайджана во время последней войны в Нагорном Карабахе. Сам Пашинян утверждал, что чист перед народом.