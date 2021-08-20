Армянские СМИ: Никол Пашинян проведет отпуск с семьей в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отдохнуть в Сочи. О том, что глава правительства проведет отпуск вместе с семьей на российском курорте, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, Пашинян отправится в Сочи 26 августа. Официального подтверждения информации не поступало.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. «Гражданский договор» Пашиняна получил конституционное большинство — 72 из 105 мандатов. В Национальное собрание также прошли блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Пашинян сохранил пост премьера.

До этого в Армении несколько месяцев проходили митинги с требованием отставки Пашиняна. Противники обвиняли премьера в поражении от Азербайджана во время последней войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.