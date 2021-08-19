Лавров обсудит нагорно-карабахское урегулирование с венгерским коллегой

Глава МИД России Лавров отправится в Венгрию, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 24 августа отправится с рабочим визитом в Венгрию по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел республики. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, глава МИД России намерен поднять в разговоре с венгерским коллегой ряд актуальных вопросов двусторонних отношений. Кроме того, они обсудят международную проблематику, в частности, пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, ситуацию на Украине и меры борьбы с пандемией коронавируса.

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Сам Лавров подтвердил слова Захаровой. «Я буду в Венгрии на следующей неделе», — сказал он.

В сентябре прошлого года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ходе столкновений азербайджанская армия взяла под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых позициях. В регион вошли российские миротворцы.

Несмотря на заключение соглашения, мирный договор между Арменией и Азербайджном так и не был подписан. Ереван настаивает на признание независимости Нагорно-Карабахской республики, на что Баку отвечает категорическим отказом. На границе двух стран регулярно происходят вооруженные столкновения.