Советник президента Молдавии подрался с бывшим замминистра в эфире телеканала

Советник президента Молдавии Майи Санду Сергей Тофилат и бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован подрались в эфире телеканала Jurnal TV. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Стычка началась после словесной перепалки. В какой-то момент Косован замахнулся на Тофилата, после чего выплеснул на него стакан воды. Советник президента решил ответить на агрессию грубой силой. Он ударил бывшего замминистра кулаком в лицо и повалил его на пол.

По словам очевидцев, в конце потасовки Косован потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь. Позже стороны конфликта решили пойти на перемирие, пожали друг другу руки и сделали совместную фотографию.

Ранее на видео попала массовая драка в парламенте Грузии. Стычки с депутатами начались после того, как во время их пленарного заседания в здание законодательного собрания попали журналисты и оппозиционеры. Они потребовали встречи с парламентариями и отставки правительства.

