Драка депутатов Верховной Рады попала на видео

В Верховной Раде Украины между депутатами президентской партии «Слуга народа» Николаем Сольским и оппозиционной политической силой бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батьковщина» Вадимом Ивченко произошла драка. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».

По словам очевидцев, парламентарии сначала мирно беседовали, однако затем Ивченко внезапно ударил Сольского кулаком в лицо. Другие депутаты поспешили разнять коллег.

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Позже Ивченко объяснил свои действия. По его словам, в ходе обсуждения рынка земли на Украине он обвинил Сольского в притеснении аграриев и организации рейдерских захватов земельных участков, на что тот ответил нецензурной бранью. Это и вынудило сопартийца Тимошенко применить силу в разговоре.

«Да ничего такого, рабочие дискуссии», — прокомментировал ситуацию сам Сольский.

Партия Тимошенко изначально критиковала принятый в начале июля парламентом закон об открытии рынка земли на Украине. Депутаты убеждены, что последствием земельной реформы в стране станет скупка земли олигархами и иностранцами, в то время как фермеры окажутся в бедственном положении, так как не смогут купить участки по новым завышенным ценам. Члены аграрного комитета Рады, в состав которого входит Ивченко, проголосовали за выражение недоверия Сольскому из-за его поддержки земельных реформ на Украине.

В июне конфликт в зале заседаний Верховной Рады спровоцировал депутат от президентской партии Никита Потураев. В своем выступлении он призвал расстрелять представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», так как они якобы ответственны за бедственное положение украинцев. После этих слов депутаты «пророссийской» партии оказались у трибуны парламента, а затем в зале заседаний началась массовая драка.