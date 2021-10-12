Путин обсудил с Макроном и Меркель «нормандский формат»

Главы Франции, Германии, России и Украины договорились об организации встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в ближайшие недели. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

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Согласно документу, 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Два трехсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, которые были одобрены на парижском саммите в «нормандском формате» еще в декабре 2019 года, говорится в коммюнике. Отмечается, что главы государств также согласились провести работу над выполнением выводов парижского саммита и для выполнения этой цели договорились провести встречу на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной.

Намерение лидеров четырех стран провести встречу глав МИД в рамках «нормандского формата» подтвердил и официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Отдельные переговоры

О подробностях телефонного разговора Путина с Меркель и Макроном также сообщили в Кремле. Во время переговоров была отмечена важность дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Помимо этого, главы государств затронули вопросы, которые касаются борьбы с терроризмом на африканском континенте, и подчеркнули важность реализации Минских договоренностей 2015 года.

Перед этим лидеры Франции и ФРГ провели отдельный телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам президента Украины, во время беседы стороны обсудили активизацию переговоров для окончания войны на востоке Украины. Он отметил, что Украина, Франция и Германия как и прежде выступают за достижение договоренностей, которые смогут обеспечить установление мира.

Бессмысленные отношения

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье журналу «Коммерсантъ» заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он подчеркнул, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое».

Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре Дмитрий Медведев Зампред Совета Безопасности России

Медведев назвал украинские власти «доморощенными Талейранами», которые подписывают Минские соглашения и идут на переговоры в «нормандском формате», после чего по указке Запада или после «бурлений» в Раде полностью разворачивают свою позицию.

Расхождение позиций

20 сентября состоялась видеоконференция политических советников и представителей МИД «нормандского формата». Тогда источник в российской делегации сообщил, что Франция и Германия отказались считать войну в Донбассе украинским конфликтом.

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Источник также отметил некомпетентность позиций членов делегации Франции и ФРГ, которые предложили составить список вопросов лидерам стран «нормандской четверки», не предлагая при этом никаких решений. Такой подход, заявили в российской делегации, приведет к безрезультатности очередной встречи.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провести саммит в «нормандском формате» было бы хорошо, но он должен быть тщательно подготовлен, особенно «в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей».

