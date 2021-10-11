Во Франции анонсировали проведение встречи в «нормандском формате»

Главы Франции, Германии, России и Украины договорились об организации встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в ближайшие недели. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

Согласно документу, 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Два трехсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, которые были одобрены на парижском саммите в «нормандском формате» еще в декабре 2019 года, говорится в коммюнике. Отмечается, что главы государств также согласились провести работу над выполнением выводов парижского саммита и для выполнения этой цели договорились провести встречу на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной.

О том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, ранее сообщил Кремль. Подчеркивалось, что во время беседы была отмечена важность дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате».

