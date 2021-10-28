Лавров очно поучаствует в саммите «Большой двадцатки» в Риме

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в очном саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме, который пройдет 30-31 октября. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой [Ван И]. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика», — отметила дипломат.

В 2021 году Италия примет лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) в конгресс-центре «Нувола», который расположен в квартале всемирной выставки (Esposizione Universale di Roma, EUR). Это место примечательно тем, что было задумано и построено по инициативе фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини.

G20 — неформальное объединение наиболее крупных, экономически развитых и развивающихся стран. Оно было основано по инициативе США и Канады в рамках саммита в 1999 году.