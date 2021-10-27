Италия примет G20 в образцовом фашистском квартале

Встречи лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) будут проходить в Риме в конгресс-центре «Нувола», который расположен в квартале всемирной выставки (Esposizione Universale di Roma, EUR). Это место примечательно тем, что было задумано и построено по инициативе фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини. Об исторических параллелях пишет The Washigton Post.

По задумке дуче, EUR должен был стать воплощением образцового города: с широкими улицами, большими садами, открытыми пространствами и множеством неоклассических памятников. Построенный в форме почти идеального пятиугольника, он стал воплощением фантазии лучших итальянских архитекторов того времени.

Все старания — для демонстрации превосходства фашистского режима в Италии на Всемирной выставке 1942 года. Но из-за начала Второй мировой войны выставка так и не состоялась.

Сейчас район похож на обычный — тут есть жилые квартиры, корпоративные офисы, закусочные и штаб-квартиры нескольких компаний. Часть старых памятников убрали, но все еще остался один, на котором есть изображение самого Муссолини — дуче сидит на коне в окружении солдат.

Спустя 79 лет EUR принимает высоких гостей. Его выбрали как площадку для проведения саммита G20 из соображений безопасности — район удобно оцепить от остального города.

В саммите примут участие все главы стран «Большой двадцатки» — это страны с наиболее развитой и крупной экономикой. На саммит впервые в качестве президента США приедет Джо Байден. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в переговорах по видеосвязи.