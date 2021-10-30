Путин назвал недобросовестной конкуренцию из-за вакцин от коронавируса

Путин: многие страны не могут получить доступ к вакцинам из-за нечестной конкуренции

Многие нуждающиеся страны не могут получить равный доступ к вакцинам от коронавируса и иным ресурсам из-за нечестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите G20, передает ТАСС.

Российский лидер назвал недобросовестным протекционизмом неготовность ряда государств «к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов». «Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решения Группы двадцати, доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны», — отметил он.

Ранее в Риме открылся саммит G20. Президент России Владимир Путин участвует в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление пройдет в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».