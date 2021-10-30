Утверждены рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт»

Утверждены новые методические рекомендации касательно использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он отметил, что два издания с рекомендациями по новой вакцине вышли в субботу, 30 октября. «Мы их сделали, чтобы удобно было работать в медицинских организациях», — сказал Мурашко. Министр здравоохранения также пояснил, что в первой версии есть полное описание патогенеза, а также тактики ведения, тогда как во второй — алгоритмы и схемы применения.

Ранее россиянам рекомендовали в Минздраве использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Мурашко связал изменения с распространением «дельта»-штамма. При этом для первой прививки он посоветовал рассматривать отечественные вакцины, в том числе «Спутник V».

Тем временем на первом рабочем заседании саммита G20 президент России Владимир Путин заявил, что новую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» можно использовать для улучшения эффективности остальных подобных препаратов.

Кроме того, российский лидер оценил сроки окончания пандемии COVID-19. Он предположил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность для людей. По этой причине важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.