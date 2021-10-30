Путин оценил сроки пандемии коронавируса

Владимир Путин в ходе выступления в режиме видеоконференции на G20 заявил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает ТАСС

По словам президента России, вирус продолжает мутировать, а потому важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Ранее в ходе выступления Путин заявил о рисках возникновения глобальной инфляции в мире. Российский лидер отметил, что повышение общего уровня цен на товары и услуги может произойти из-за роста дефицитов бюджетов разных стран мира.

30 октября в Риме начался саммит глав государств и правительств G20. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в мероприятии в очном формате. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.