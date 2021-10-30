Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире

Президент России Владимир Путин заявил о рисках возникновения глобальной инфляции в мире. Российский лидер отметил, что повышение общего уровня цен на товары и услуги может произойти в связи с увеличением дефицитов бюджетов разных стран мира, передает ТАСС.

При этом Путин подчеркнул важность недопущения раскручивания инфляционной спирали и необходимость нормализации бюджетной политики.

«[Важно] вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан», — сказал он в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в режиме видеоконференции.

Президент России также заявил, что 40 процентов бюджета G20 в 2020-2021 годах приходится на бюджет США, а от положения в американской экономике зависит вся мировая экономика.

Ранее сообщалось, что в Риме начался саммит глав государств и правительств G20. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в мероприятии в очном формате. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Его выступление ожидается в двух сессиях: «Глобальная экономика и глобальное здоровье» и «Изменения климата и окружающая среда».