Путин заявил о росте инфляции в России

Путин: инфляция в России в 2021 году превысит прогнозный уровень

Президент Владимир Путин заявил об ожидаемом уровне инфляции в России по итогам 2021 года. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, темпы инфляции по результатам года превысят прогнозный уровень в 5,8 процента. Рост цен президент считает одной из главных проблем национальной экономики.

При этом в целом она восстановилась до докризисного уровня, полагает президент. Также он поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные меры социальной поддержки граждан.

Необходимость новых мер вызвана в первую очередь именно растущей инфляцией, отметил Путин. «Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время», — заключил он.

Обновленный прогноз Минэкономразвития предусматривает повышение темпов инфляции к концу нынешнего года с прежних 5,8 до 7,4 процента. Основной вклад в общий рост цен вносит увеличение стоимости продовольствия.