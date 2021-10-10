Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре

РИА Новости: темпы роста цен в России ускоряются с 2020 года

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5 процента, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года. Об этом свидетельствуют данные из консенсус-прогноза, который был составлен РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Отмечается, что темпы роста цен в России за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста стоимости некоторых продуктов питания и сырьевых товаров в мире ускоряются с 2020 года. При этом, согласно данным Росстата, по итогам сентября они ускорились до 7,4 процента с 6,68 процента месяцем ранее.

Основным фактором разгона инфляции в текущем месяце останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, отметили эксперты. При этом управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что укрепление курса рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы.

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в свою очередь отметил, что в пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, а также повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае и частично закрытые границы.

Дополнительный фактор ценового давления до конца этого года заключается в переносе импортных цен при повышенной инфляции в других государствах, уточнил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Ранее сообщалось, что к концу года самый резкий рост цен будет зафиксирован в категории непродовольственных товаров. Как прогнозирует россиянам Минэкономразвития, наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» — он составит 7,2 процента к декабрю 2021 года. К ним относятся бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

