Россиян предупредили о резком росте цен на табачные изделия и бензин

«Известия»: Минэкономразвития прогнозирует рост цен на бензин и табак на 7,2 процента

К концу года самый резкий рост цен будет зафиксирован в категории непродовольственных товаров, говорится в прогнозе Минэкономразвития, передают «Известия».

Как прогнозирует россиянам ведомство, наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» — он составит 7,2 процента к декабрю 2020 года. К ним относятся бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани.

На втором месте будут продовольственные товары без учета овощей и фруктов. На них цены в декабре вырастут на 6,6 процента, а на 5,3 процента подорожает продовольствие в целом. Наименьший рост цен будет у тарифов ЖКХ — 3,8 процента, предупредили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что самыми популярными продуктами в корзине россиян являются свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, свежее мясо, сыры, минеральная вода, макаронные изделия, крупы, сладости. Отмечается, что жители России стали покупать меньше творога, яиц и шоколада в текущем году. Также увеличились продажи полуфабрикатов.