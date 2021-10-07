В России захотели бороться с ростом цен по-новому

Центробанк захотел бороться с ростом цен в России по-новому, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы регулятора и заявления главы его профильного департамента Алексея Заботкина. Через два года цель (таргет) по годовому уровню инфляции, являющийся основным элементом денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, может быть пересмотрен в сторону существенного снижения.

ЦБ опубликовал план работ по подготовке обзора ДКП. В нем шесть пунктов, первый из них обозначен, как «формат цели по инфляции». По словам Заботкина, обзор (фактически — анализ на предмет необходимости пересмотра) денежно-кредитной политики предполагает проведение целой системы аналитических проектов, встреч, консультаций и публичных мероприятий.

Их итогом должна стать подготовка тематического доклада ЦБ о целях и методах ДКП. Ожидается, что там будет рассмотрен вопрос о необходимости и целесообразности снижения таргета по годовой инфляции, который на данный момент установлен на уровне четырех процентов.

Экономисты ожидают, что при определенных условиях (если выводы анализа и рекомендации будут этому способствовать — прим. «Ленты.ру») целевое значение инфляции может быть снижено до 1,5-2,5 процента годовых. Обновленный параметр в таком случае может вступить в силу в 2023 году.

