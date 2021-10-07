МВФ назвал риски для мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что индекс потребительских цен достигнет пика осенью, а к середине 2022 года снизится до уровня, предшествующего пандемии. Вместе с тем фонд назвал риски, которые могут усилить мировое инфляционное давление, сообщает Reuters.

Согласно прогнозу МВФ, в странах с развитой экономикой инфляция достигнет 3,6 процента осенью 2021 года и снизится примерно до двух процентов к середине 2022 года. В странах с развивающимся рынком инфляция снизится примерно до четырех процентов в 2022 году после пика в 6,8 процента осенью 2021 года.

По оценкам МВФ, сбои в поставках в определенных секторах экономики и колебания цен на сырьевые товары могут удерживать мировую инфляцию на уровне значительно выше базовой. «Резко растущие цены на жилье и продолжительный дефицит производственных ресурсов в странах с развитой и развивающейся экономикой, а также высокие цены на продукты питания и обесценивание валюты на развивающихся рынках могут дольше удерживать инфляцию на высоком уровне», — говорится в отчете МВФ.

По данным фонда, рост инфляции был вызван неудовлетворенным спросом и накопленными сбережениями, подпитываемыми стимулами со стороны государств. Кроме того, влияние оказали быстро растущие цены на сырьевые товары, нехватка производственных ресурсов и сбои в цепочке поставок.

Большинство стран мира в 2021 году столкнулись с ростом цен, а в некоторых странах инфляция достигла рекордных максимумов. В сентябре в Европе инфляция стала самой высокой с 2008 года, а в США — с 1991 года. Датский банк Saxo Bank в своем прогнозе на четвертый квартал 2021 года обратил внимание на растущую инфляцию и замедление экономики в России. Банк считает, что страна находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с инфляцией.

