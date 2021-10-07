Определены самые популярные продукты в российских магазинах

Самыми популярными продуктами в корзине россиян являются свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, свежее мясо, сыры, минеральная вода, макаронные изделия, крупы, сладости. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса «СберМаркет», сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители России стали покупать меньше творога, яиц и шоколада в текущем году. «Доля свежего творога снизилась с 29 процентов в 2020 году до 21 процента — в 2021, доля яиц — с 30 процентов до 24 процентов, доля шоколада — с 20 процентов до 14 процентов», — говорится в тексте исследования.

По данным онлайн-сервиса, увеличились продажи полуфабрикатов. Так, доля майонеза увеличилась на 2 процента в общем количестве пользовательских корзин, полуфабрикатов на 1 процент, пельменей, мантов и вареников — на 2 процента.

Ранее сообщалось, что Минпромторг хочет изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками для сдерживания роста цен на продукты в России. Замглавы министерства Виктор Евтухов поручил департаменту развития внутренней торговли изучить, можно ли сделать процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками обязательной.

