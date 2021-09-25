Россиянам объяснили отличия цен на одинаковые продукты в разных магазинах

Цены на одинаковые продукты в разных российских магазинах могут отличаться из-за разных факторов, в том числе локации торговой точки, уровня, на котором она себя позиционирует, и выбранной стратегии по привлечению клиентов и получению прибыли. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает РИА Новости.

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По словам Остапковича, если в радиусе километра от места проживания людей есть лишь один магазин, то цены в нем будут выше. При этом, по данным исследований, при конкуренции между тремя точками, цены будут ниже приблизительно на пять процентов, между пятью — на десять процентов.

Эксперт объяснил, что даже если в районе будет больше пяти магазинов, это не сильно скажется на стоимости товара, потому что слишком сильное занижение цен приведет к тому, что торговля станет невыгодной. Также важно учитывать качество магазина, выводы о котором можно сделать по уровню обслуживания — чем он выше, тем дороже будут товары.

Цены также могут зависеть от стратегии магазина: какие-то из них делают ставку на оборот, а другие — на рентабельность. Предприятия из первой категории стремятся продавать быстро, поэтому цены у них будут ниже, а вторые держат их на высоком уровне, так как готовы ждать состоятельных клиентов, пояснил Остапкович. Он уточнил, что на стоимость товара влияют и другие затраты бизнеса.

Ранее сообщалось, что Минпромторг хочет изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками для сдерживания роста цен на продукты в России. Замглавы министерства Виктор Евтухов поручил департаменту развития внутренней торговли изучить, можно ли сделать процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками обязательной.