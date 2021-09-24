Российские власти захотели по-новому сдерживать цены на продукты

Минпромторг хочет изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками для сдерживания роста цен на продукты в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, замглавы министерства Виктор Евтухов поинтересовался у ретейлеров причиной роста стоимости и получил ответ, что иногда поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах. Он удивился, что часть контрактов ретейлеров заключены не напрямую.

Услышав, что не все поставщики готовы работать на таких условиях, Евтухов дал новое поручение департаменту развития внутренней торговли. Власти должны изучить, можно ли сделать процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками обязательной.

В прямых договорах прописываются объемы, условия и цены поставок, а также закладывается инфляция, однако такие контракты не учитывают внезапные колебания спроса, погодные или другие внешние обстоятельства. «Полный отказ от тендеров может привести к повышению цен, производители могут закладывать вероятное повышение стоимости в оптовые цены», — уверен источник РБК.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не видит государственного регулирования цен в России. Чиновник опроверг представление о том, что власть заставляет производителей продавать продукцию по конкретной цене.

Сдерживать цены на продукты, сахар и подсолнечное масло правительство после критики президента Владимира Путина начало в декабре прошлого года. Вначале предполагалось, что действие соглашений с торговыми сетями и производителями сохранится до 31 марта, но для сахара его продлили до 1 июня, а для подсолнечного масла — до 1 октября этого года.