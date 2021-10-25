В Госдуме раскритиковали блокпосты в Севастополе

Блокпосты на въездах в регионы для проверки QR-кодов будут только раздражать граждан, уверен депутат Госдумы Алексей Куринный. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал такое предложение и назвал его неэффективным. С ним согласился депутат Сергей Леонов, он заявил, что для борьбы с коронавирусом необходимы унифицированные меры, а не частные инициативы отдельных глав регионов.

На въезде в Севастополь в период с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты для контроля QR-кодов у въезжающих в город. Соответствующее решение принял губернатор Михаил Развожаев. Подобная мера применялась в прошлом году. Как отметил глава Севастополя, многие гости могут решить остановиться в частном секторе, несмотря на данные об отмене броней в отелях после ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Хаос в борьбе с эпидемией

Куринный отметил, что введение блокпостов на въезде во все регионы России не только неэффективно, но также может быть чревато экономическими проблемами.

«Я думаю, блокпосты это уже перебор, — считает политик. — У нас единая страна, единое экономическое пространство, а такие меры неэффективны и будут только раздражать граждан. Ситуацию должен взять в свои руки федеральный оперштаб и выдавать понятные, ясные и одинаковые распоряжения в зависимости от уровня заражаемости и вакцинации».

По словам Леонова, на данный момент ситуация складывается так, что главы субъектов вынуждены самостоятельно изобретать какие-то ограничительные меры для снижения заболеваемости и летальности. Все это, как он считает, ведет только к хаосу и неразберихе.

«Здесь необходим комплексный и универсальный подход, — уверен депутат. — У нас же получается так, что одни регионы устанавливают блокпосты, другие переводят школьников на дистанционку, третьи запирают дома пенсионеров. И возникает полная неразбериха, люди сами не понимают, что делать и как со всем этим жить. Намного более правильным было бы унифицировать подход для всей страны. Да, она большая, да, везде разная скученность, но если что-то вводить, то делать это нужно повсеместно».

Он также обратил внимание на отсутствие грамотной проработки системы нерабочих дней, на время которых многие граждане страны уже запланировали поездки в жаркие страны.

«Нерабочие дни введены, но почему-то не предпринято никаких мер, чтобы люди не уезжали за рубеж: все собрались в Турцию, Египет, где легко могут заразиться и привезти к нам другие, уже более опасные штаммы. Так что не хватает нам универсальной модели. Если уж создавать какие-то ограничения, то так, чтобы они реально работали, а не вводили людей в заблуждение», — заключил Леонов.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона.