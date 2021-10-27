Стало известно о нехватке коек для пациентов с COVID-19 в российских регионах

Часть российских регионов столкнулась с нехваткой больничных коек для пациентов с COVID-19. Об этом стало известно газете «Коммерсант».

Так, в Севастополе осталось менее 5 процентов коек, цитирует издание губернатора города Михаила Развожаева. Отмечается, что обстановка там стала ухудшаться с середины сентября. Кроме того, более 90 процентов мест занято в Курской, Орловской, Ульяновской, Свердловской областях, Крыму, а также в Ставропольском и Забайкальском краях. В Воронежской области заняты 90 процентов мест для пациентов с коронавирусом.

Чуть лучше ситуация в Краснодарском крае (19 процентов свободных коек), Иркутской области (89 процентов), Бурятии (82,9 процента), Тюменской области (12,2 процента), Ханты-Мансийском автономном округе (18 процентов) и Пермском крае (15,4 процента).

15 октября главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. По его словам, в инфекционных госпиталях не только в Москве, но и по всей стране койки продолжают стремительно заполняться больными.